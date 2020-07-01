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Робот допомагатиме водолазам піднімати танкер Delfi — Новини Одеси, фото — Думська

Піднімати танкер Delfi в Одесі водолазам допоможе робот (ФОТО, ВІДЕО)

1 лип 2020, 18:05
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В Одесі готують до підйому затонулий торік у листопаді танкер Delfi. До операції задіяли робота.

Представники судновласника просять не квапити їх, оскільки до 85% часу у них займають підготовчі роботи, а будь-яка неточність може вплинути на результат і загрожує розломом судна.

Робот допомагатиме водолазам піднімати танкер Delfi — Новини Одеси, фото — Думська

Рятувальникам допомогло перекачування води з центральних танків. Внаслідок цього Delfi знайшов невелику позитивну плавучість і відійшов від хвилерізу, повідомляє «Думська» з посиланням на судновласника, фірму MISTER DRAKE PC.

Робот допомагатиме водолазам піднімати танкер Delfi — Новини Одеси, фото — Думська

Спочатку планували піднімати танкер за допомогою буксирів, нині ж водолази заводять в горловини танків надувні подушки і підключають їх до компресорів.

На місці аварії додатково розмістять 17 надувних понтонів, що має забезпечити позитивну плавучість судна. Тільки після цього розпочнуть підйом, при цьому людям допомагатиме й підводний робот.

Розтягнений у часі підйом судновласник «Дельфі» пояснив тим, що необхідно було замовити і привезти додаткову техніку (понтони, пневматичні подушки).

Робот допомагатиме водолазам піднімати танкер Delfi — Новини Одеси, фото — Думська

Робот допомагатиме водолазам піднімати танкер Delfi — Новини Одеси, фото — Думська


«Делфі» потрапив у шторм біля Одеси 22 листопада 2019 року. Судно обіцяли підняти до 1 квітня. З нього вилилося в море чимало нафти, нещодавно стався новий вилив, що забруднив воду біля одеських пляжів.


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