Робот будет помогать водолазам поднимать танкер Delfi, фото — Думская

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В Одессе готовят к подъему затонувший в ноябре прошлого года танкер Delfi. К операции привлекли и робота.

Представители судовладельца просят не торопить их, поскольку до 85% времени у них занимают подготовительные работы, а любая неточность может повлиять на результат и грозит разломом судна.

Спасателям помогла перекачка воды из центральных танков. В результате Delfi нашел небольшую положительную плавучесть и отошел от волнореза, сообщает «Думская» со ссылкой на судовладельца, фирму MISTER DRAKE PC.

Сначала планировали поднимать танкер с помощью буксиров, ныне водолазы заводят в горловины танков надувные подушки и подключают их к компрессорам.

На месте аварии дополнительно разместят 17 надувных понтонов, что должно обеспечить положительную плавучесть судна. Только после этого начнут подъем, при этом людям будет помогать и подводный робот.

Растянутый во времени подъем судовладелец Delfi объяснил тем, что необходимо было заказать и привезти дополнительную технику (понтоны, пневматические подушки).

«Делфи» попал в шторм возле Одессы 22 ноября 2019 года. Судно сначала обещали поднять до 1 апреля. Из него вылилось в море немало нефти, недавно произошел новый выброс, который загрязнил воду возле одесских пляжей.