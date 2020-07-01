Отсутствие карантина стало причиной расследования в Швеции

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово і діло»

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Карантин из-за распространения коронавируса ввели ряд стран мира, но не Швеция, где власти решили, что оптимальным путем будет более мягкая стратегия борьбы с COVID-19, заключающаяся в рекомендациях по социальной дистанции и добровольной самоизоляции.

Теперь правительство страны создало комиссию для расследования этого противоречивого подхода к борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недавно внесло Швецию в перечень 11 стран Европы с высокими темпами распространения коронавируса. Кроме того, в Швеции наблюдается гораздо более высокий уровень смертности, чем в других странах.

Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл недавно назвал это суждение ВОЗ ошибочным, заявив, что оно не включает все нюансы принятых мер.

У нас увеличилось количество случаев, поскольку мы начали масштабное тестирование в Швеции, — заявил он недавно.

Тегнелл отстаивает мнение, что шведский подход — единственный реалистичный способ преодолеть пандемию коронавируса в долгосрочной перспективе.

Созданная правительством Швеции комиссия оценит меры, предпринимаемые центральной и местной властью для ограничения распространения коронавируса, и сравнит их с теми, которые осуществлялись в других странах.

Окончательный отчет этой комиссии ожидается в феврале 2022 года. До этого будут представлены два предварительные отчеты, первый из которых — 30 ноября.

Напомним, Украину в конце июня также отнесли в список стран с высокими темпами распространения коронавируса.