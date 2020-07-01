Відсутність карантину стала причиною розслідування у Швеції

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і діло»

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Карантин через поширення коронавірусу запровадили низка країн світу, але не Швеція, де влада вирішила, що оптимальним шляхом буде більш м’яка стратегія боротьби з COVID-19, котра полягає у рекомендаціях щодо соціальної дистанції та добровільній самоізоляції.

Тепер уряд країни створив комісію для розслідування цього суперечливого підходу до боротьби з коронавірусом, повідомляє агентство Bloomberg.

Європейське відділення Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) нещодавно віднесло Швецію до переліку 11 країн Європи з високими темпами поширення коронавірусу. Крім того, у Швеції спостерігається набагато вищий рівень смертності, ніж у сусідніх країнах.

Однак державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл нещодавно назвав це судження ВООЗ помилковим, заявивши, що воно не включає всі нюанси вжитих заходів.

У нас зросла кількість випадків, оскільки ми почали масштабне тестування в Швеції, — заявив він нещодавно.

Тегнелл відстоює думку, що шведський підхід — єдиний реалістичний спосіб подолати пандемію коронавірусу в довгостроковій перспективі.

Створена урядом Швеції комісія оцінить заходи, які вживає центральна та місцева влада для обмеження поширення коронавірусу, та порівняє їх з тими, котрі здійснювалися в інших країнах.

Остаточний звіт цієї комісії очікується у лютому 2022 року. До цього будуть подані два попередні звіти, перший з яких — 30 листопада.

Нагадаємо, Україну наприкінці червня також віднесли до переліку країн з високими темпами поширення коронавірусу.