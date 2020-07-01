Видео захоронения жертв коронавируса вызвало шок в Индии, появилась реакция властей

https://racurs.ua/n140525-video-zahoroneniya-jertv-koronavirusa-vyzvalo-shok-v-indii-poyavilas-reakciya-vlastey.html

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Видео из Индии, на котором зафиксирован момент сбрасывания в яму черных пакетов с телами умерших от коронавирусной инфекции, вызвало шок и негодование у местных жителей. Инцидент произошел в городе Беллари, расположенном в южном индийском штате Карнатака. Власти Индии извинились за этот ролик.

Видео разошлось в соцсетях 30 июня. Пользователи начали высказывать недовольство таким отношением к умершим людям и потребовали объяснений, пишет ВВС.

Власти извинились перед семьями погибших и добавили, что работникам, занимавшимся захоронением, следовало вести себя «более гуманно».

Они следовали всем протоколам — если они и ошиблись, то не в протоколе, а в том, что к мертвым нужно относиться с уважением, — прокомментировали инцидент индийские чиновники.

Команду, которая в защитных костюмах занималась захоронением, заменили. Власти Индии пообещали, что новые сотрудники будут относиться к телам более «гуманно».

Напомним, Индия занимает четвертое месте в мире по числу случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. За время пандемии зафиксировано 585 тыс. случаев инфицирования и 17 тыс. смертей.