Відео поховання жертв коронавірусу шокувало Індію, з’явилася реакція влади

https://racurs.ua/ua/n140525-video-pohovannya-jertv-koronavirusu-shokuvalo-indiu-z-yavylasya-reakciya-vlady.html

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Відео з Індії, на якому зафіксовано момент скидання в яму чорних пакетів з тілами померлих від коронавірусної інфекції, викликало шок і обурення місцевого населення. Інцидент трапився в місті Белларі, розташованому у південному індійському штаті Карнатака. Влада Індії вибачилася за цей ролик.

Відео розійшлося в соцмережах 30 червня. Користувачі почали висловлювати невдоволення таким ставленням до померлих людей і зажадали пояснень, пише ВВС.

Влада вибачилися перед сім’ями загиблих і додала, що працівникам, котрі займалися захороненням, варто було вести себе «більш гуманно».

Вони дотримувалися всіх протоколів — якщо вони і помилилися, то це стосувалося лише необхідності ставитися до померлих з повагою, — прокоментували інцидент індійські чиновники.

Команду, яка в захисних костюмах займалася похованням, замінили. Влада Індії пообіцяла, що нові співробітники будуть ставитися до тіл більш «гуманно».

Нагадаємо, Індія займає четверте місце в світі за кількістю випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За час пандемії зафіксовано 585 тис. випадків інфікування і 17 тис. смертей.