МОЗ затвердило правила поховання померлих від COVID-19, фото — Главком

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Похорон померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 відбуватиметься в Україні відповідно до окремого розпорядження головного санітарного лікаря.

У МОЗ пояснили, як контактувати з померлими від коронавірусу та організовувати похорон.

Тіла померлих оброблють спеціальним хлорвмісним дезінфікуючим засобом і поміщають у герметичний пакет. Поховання здійснюється у щільно закритій труні.

Під час прощання з померлим дозволяється перебування в приміщенні однієї людини на площі 10 кв. м. Органи місцевого самоврядування мають провести облік людей, які були на похороні, зазначаючи дату і час перебування, прізвище, ім’я і по батькові, а також адресу проживання та контактний номер телефону.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що померлі від COVID-19 люди можуть передавати інфекцію, тому з ними не можна контактувати без засобів індивідуального захисту. Також у міністерстві рекомендували зменшити час і кількість людей, які проводжають людину в останній шлях, а також уникати прощальних поцілунків померлого.

Від коронавірусу в України станом на ранок 8 квітня померли 52 особи, семеро з них — за останню добу. З нових 206 хворих госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. Ще три особи у критичному стані.