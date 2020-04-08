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Минздрав утвердил правила захоронения умерших от COVID-19, фото — Главком

Минздрав утвердил правила захоронения умерших от COVID-19 (ДОКУМЕНТ)

8 апр 2020, 12:59
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Похороны умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят в Украине в соответствии с отдельным распоряжением главного санитарного врача страны.

В Минздраве объяснили, как контактировать с умершими от коронавируса и организовывать похороны.

Тела умерших надо обработать специальным хлорсодержащим дезинфицирующим средством и поместить в герметичный пакет. Захоронение осуществляется в плотно закрытом гробу.

Во время прощания с умершим разрешается пребывание в помещении одного человека на площади 10 кв. м. Органы местного самоуправления должны провести учет людей, которые были на похоронах, отмечая дату и время пребывания, фамилию, имя и отчество, а также адрес проживания и контактный номер телефона.

Минздрав утвердил правила захоронения умерших от COVID-19, фото — Pavlovskiy News

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что умершие от COVID-19 люди могут передавать инфекцию, поэтому с ними нельзя контактировать без средств индивидуальной защиты. Также в министерстве рекомендовали уменьшить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, а также избегать прощальных поцелуев умершего.

От коронавируса в Украине по состоянию на утро 8 апреля умерло 52 человека, семеро из них — за последние сутки. Из новых 206 больных госпитализированы 66 человек, из них трое детей. Еще три человека в критическом состоянии.

Источник: Ракурс


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