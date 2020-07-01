Китайские ученые пересаживали обезьянам органы свиней

https://racurs.ua/n140527-pechen-svini-peresadili-obezyane-v-kitae-jivotnoe-vyjilo.html

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В Китае врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил КНР провели серию экспериментов по пересадке подопытным обезьянам различных органов от свиней.

В результате обезьяна, которой пересадили печень свиньи, остается живой уже в течение двух недель после операции, сообщает издание The Daily Mail.

По словам ученых, это самый длинный промежуток времени, в течение которого животное живет с органом, пересаженным от представителя другого вида.

Соответствующие хирургические операции проводились 13 июня. Другим обезьянам в рамках этого эксперимента пересаживали сердце и почку, однако вскоре животные умерли.

Обезьяна, которая получила почку свиньи, прожила всего сутки, тогда как примат с пересаженным сердцем умер спустя неделю.

Обследование обезьяны с пересаженной печенью показало, что у нее объем трансплантированного органа значительно увеличился. Кровоснабжение и функции печени находятся в норме, как и показатели жизнедеятельности, утверждают ученые.

Исследователи подчеркивают, что успехи таких экспериментов приближают к решению проблемы нехватки человеческих органов для трансплантации.

Напомним, в прошлом году ученые создали химеру из клеток обезьяны и человека для выращивания органов.