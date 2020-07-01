Депутат-зрадник з парламенту Криму потрапив до Лук’янівського СІЗО

Василь Ганиш, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n140528-deputat-zradnyk-z-parlamentu-krymu-potrapyv-do-luk-yanivskogo-sizo.html

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Екс-депутата парламенту Автономної республіки Крим Василя Ганиша, засудженого за державну зраду до 12 років позбавлення волі, затримали.

Наразі він перебуває в Лук’янівському СІЗО Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури автономної республіки Крим.

На момент набрання вироку суду законної сили, засуджений не перебував під вартою та до цього часу безпідставно продовжував перебувати на вол", — наголошують у прокуратурі.

Ганиш був одним з депутатів Верховної Ради Криму, які 11 квітня 2014 року взяли участь у так званому голосуванні за російську «Конституцію Криму». У березні 2015 року СБУ оголосила його в розшук.

У квітні 2015 року його затримали на розташованому неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом пункті пропуску «Каланчак», через який Ганиш намагався в’їхати на підконтрольну Україні територію, щоб провідати матір, котра проживала в місті Калуш Івано-Франківської області.

У листопаді 2018 року Дніпровський райсуд Києва визнав його винним у державній зраді та засудив до 12 років позбавлення волі. Вирок екс-депутату набув чинності наприкінці січня цього року. Захист Ганиша намагався його оскаржити.

Нагадаємо, наприкінці червня ДБР повідомило про підозру у державній зраді екс-президенту Віктору Януковичу та двом колишнім міністрам оборони України.