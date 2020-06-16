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Ракурс
«Решал» дела: в Днепропетровской области задержали полицейского на крупной взятке, фото — Варианты

«Решал» дела: в Днепропетровской области задержали полицейского на крупной взятке (ФОТО)

16 июн 2020, 15:17
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Взятка полицейскому должна была решить судьбу уголовного производства в Днепропетровской области. Следователи ГБР задержали полицейского на крупной взятке.

Начальник сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского райотдела Нацполиции за 5 тыс. долл. обязался повлиять на ход уголовного производства так, чтобы его фигурант избежал реального лишения свободы.

За взятку он обещал повлиять на других полицейских, чтобы они соответственно переквалифицировали преступление. В таком случае наказание было бы намного мягче.

"Решал" дела: в Днепропетровской области задержали полицейского на крупной взятке, фото — ГБР

Пресс-служба ГБР сообщила, что следователи вместе с оперативниками СБУ сегодня задержали полицейского после получения взятки.

Местные СМИ пишут, что задержание состоялось на одной из АЗС в Кривом Роге.

"Решал" дела: в Днепропетровской области задержали полицейского на крупной взятке, фото — ГБР

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

"Решал" дела: в Днепропетровской области задержали полицейского на крупной взятке, фото — ГБР

Источник: Ракурс


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