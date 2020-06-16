«Вирішував» справи: на Дніпропетровщині затримали поліцейського на великому хабарі, фото — Варіанти

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Хабар поліцейським мав вирішити долю кримінального провадження на Дніпропетровщині. Слідчі ДБР затримали поліцейського на великому хабарі.

Начальник сектору кримінальної поліції одного із відділень Нікопольського райвідділу Нацполіції за 5 тис. дол. зобов’язувався вплинути на хід кримінального провадження так, щоб його фігурант уник реального позбавлення волі.

За хабар він обіцяв вплинути на інших поліцейських, аби вони відповідно перекваліфікували злочин. У такому випадку покарання було б набагато м’якшим.

Прес-служба ДБР повідомила, що слідчі разом із оперативниками СБУ сьогодні затримали правоохоронця після одержання хабара.

Місцеві ЗМІ пишуть, що операція відбулася на одній із АЗС в Кривому Розі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.