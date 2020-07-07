Старіння залежить від кількості жиру. Фото: Pixabay

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Старіння організму, вікові захворювання і ослаблення імунітету залежать, зокрема, від кількості жиру, що знаходиться в черевній порожнині людини. Дізнатися це допомогли експерименти з мишами вчених Бернського університету в Швейцарії.

Як показали дослідження вчених, все залежить від унікальних імунних клітин, присутніх в організмі людини, а також в організмах тварин, зокрема, гризунів. Ці клітини називають лейкоцитами еозинофілами, пише Lenta.ru з посиланням на журнал Nature Metabolism.

Окрім кровоносної системи, такі клітини присутні в жирових тканинах, вони є захистом від різних багатоклітинних паразитів і забезпечують імунний гомеостаз у черевній порожнині.

Чим старша людина, тим менше у неї стає еозинофілів. Відповідно, збільшується кількість клітин макрофагів, які можуть викликати запалення органів. І саме жир у черевній порожнині сприяє розвитку цих запалень.

Досліджуючи мишей, вчені зробили важливе відкриття: виявляється, пересадка еозинофілів від молодих тварин старим знижувала в реципієнтів інтенсивність запальних процесів.

Окрім того, було виявлено омолоджуючий ефект після такої процедури. Тварини у віці відзначилися поліпшенням фізичної форми і почувалися краще.