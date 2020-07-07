Білборд СБУ біля посольства РФ в Києві за ніч зняли і повернули, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n140763-bilbord-sbu-bilya-posolstva-rf-v-kyievi-za-nich-znyaly-i-povernuly-foto-video.html

Ракурс

Білборд контррозвідки Служби безпеки України біля Посольства Росії в Києві зник у ніч з 6 на 7 липня. У справу втрутилися блогери та активні користувачі інтернету. Уранці емблема розвідників СБУ знову була на рекламній площі.

Демонтувала білборд «Київреклама». Її працівники під’їхали до будівлі посольства на проспекті Повітрофлотському, 27 опівночі. Рекламники показали одному з блогерів розпорядження КМДА про демонтаж зображення із гербом контррозвідки СБУ.

Цієї ночі в Києві знімали чимало інших бордів і реклама спецслужби чомусь також опинилася у списку на демонтаж.

Після декількох публікацій у популярних київських пабліках борд СБУ під Посольство РФ повернули.

На початку червня біля дипломатичних представництв Росії у Києві, Одесі та Львові з’явились білборди із гербом контррозвідки СБУ, а у Харкові — патріотичний мурал. У такий спосіб спецслужби України «привітали» росіян із Днем РФ.

12 червня у Російській Федерації відзначають День Росії на честь ухвалення цього дня у 1990 році Декларації про державний суверенітет РРФСР.