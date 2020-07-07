Билборд СБУ возле посольства РФ в Киеве за ночь сняли и вернули, фото — Суспільне

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Билборд контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) возле Посольства России в Киеве исчез в ночь с 6 на 7 июля. В дело вмешались блогеры и активные пользователи интернета. Утром эмблема разведчиков СБУ снова была на рекламной площади.

Демонтировало билборд предприятие «Киевреклама». Его работники в полночь подъехали к зданию посольства на проспекте Воздухофлотском, 27. Рекламщики показали одному из блогеров распоряжение КГГА о демонтаже изображения с гербом контрразведки СБУ.

Этой ночью в Киеве снимали много других бордов и реклама спецслужбы почему-то также оказалась в списке на демонтаж.

После нескольких публикаций в популярных киевских пабликах борд СБУ под Посольство РФ вернули.

В начале июня возле дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки СБУ, а в Харькове — патриотический мурал. Таким образом спецслужбы Украины «поздравили» россиян с Днем РФ.

12 июня в Российской Федерации отмечают День России в честь принятия в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.