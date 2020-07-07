Вакцина от кори в борьбе с коронавирусом — видео объясняет, в чем эффективность

Страны с высоким показателем вакцинации от кори меньше заражаются коронавирусом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n140761-strany-s-vysokim-pokazatelem-vakcinacii-ot-kori-menshe-zarajautsya-koronavirusom-video.htmlРакурс
Вакцина КПК может влиять на коронавирус, поскольку, по статистике, страны с высоким показателем вакцинации от кори, паротита (свинки) и краснухи имеют сравнительно меньшее число инфицированных COVID-19.
В прошлом году, когда тихоокеанскую страну Самоа охватила вспышка кори, медики посетили каждый дом, чтобы вакцинировать жителей. Прививки КПК получили около 90% населения… И когда в мире началась пандемия коронавируса — в Самоа почти не почувствовали опасность COVID-19, — сообщает «Голос Америки».
Мадагаскар, Гонконг и Южная Корея также недавно пережили вспышки кори. Там проводили массовую вакцинацию населения. Во всех этих странах зафиксировали низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией.
Существует очевидная связь между вакциной от паротита, кори и краснухи и населением с лучшим иммунитетом к коронавируса, — отметил ученый по анализу информации ВОЗ Джефф Голд.
Голд также назвал страны с низким показателем вакцинации от кори.
Италия была одной из самых менее вакцинированных стран от кори по состоянию на 2002 год. Далее шли Великобритания, Франция, США и Германия, — добавил представитель ВОЗ.
По мнению Голда, в местах, где проводилась вакцинация от кори, — взрослые были менее уязвимыми к коронавирусу по сравнению с жителями стран, где показатели вакцинации были невысокими.
Эксперты также обращают внимание на исследование Кембриджского университета о составляющей от краснухи в вакцине КПК, которая усиливает иммунитет человека.