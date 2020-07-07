Вакцина від кору може допомогти приборкати коронавірус — відео пояснює, чому

https://racurs.ua/ua/n140761-krayiny-z-vysokym-pokaznykom-scheplen-vid-koru-menshe-hvoriut-na-koronavirus-video.html

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Вакцина КПК може впливати на коронавірус, оскільки за статистикою, країни з високим показником щеплень від кору, паротиту (свинки) та краснухи мають порівняно меншу кількість інфікованих COVID-19.

Торік, коли тихоокеанську країну Самоа охопив спалах кору, медики відвідали кожен дім, щоб вакцинувати мешканців. Щеплення КПК отримали близько 90% населення… І коли у світі почалася пандемія коронавірусу — у Самоа майже не відчули небезпеку COVID-19, — повідомляє «Голос Америки».

Мадагаскар, Гонконг і Південна Корея також нещодавно пережили спалахи кору. Там проводили масову вакцинацію населення. В усіх цих країнах зафіксували нижчий рівень зараження коронавірусом.

Існує очевидний зв’язок між вакциною від паротиту, кору і краснухи та населенням з кращим імунітетом до коронавірусу, — зазначив науковець із аналізу інформації ВООЗ Джефф Голд.

Голд також назвав країни з низьким показником щеплень від кору.

Італія була однією з найменш вакцинованих країн від кору станом на 2002 рік. Далі йшли Велика Британія, Франція, США і Німеччина, — додав представник ВООЗ.

На думку Голда, у місцях, де проводилася вакцинація від кору, — дорослі були менш вразливими до коронавірусу, порівняно з мешканцями країн, де показники щеплень були невисокими.

Експерти також звертають увагу на дослідження Кембриджського університету щодо складової від краснухи у вакцині КПК, яка підсилює імунітет людини.