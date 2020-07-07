Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n140755-smertelnyh-vypadkiv-vid-covid-19-pobilshalo-u-kyievi-infografika.html

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Коронавірус у Києві діагностовано у 5 тис. 665 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 63 киян, серед них четверо медиків. До лікарень госпіталізували шістьох осіб.

Захворіли 30 жінок віком від 19 до 71 рокiв та 28 чоловіків віком від 21 до 77 років. Окрім того, інфікування підтвердили у п’ятьох дітей 3−17 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби:

в Шевченківському районі — 15;

у Солом‘янському — 11;

в Дніпровському районі — 10.

За попередню добу у Києві зафіксували одразу три летальні випадки від коронавірусу. За весь період пандемії у столиці померло 119 пацієнтів.

Водночас одужало за добу 39 осіб. Загалом коронавірус вдалося подолати 1 тис. 848 особам.

Нагадаємо, раніше влада столиці вирішила знову послабити карантин. З 6 липня у Києві ресторани, заклади громадського харчування та кінотеатри і театри можуть знову працювати після 22.00. Водночас проведення масових заходів та робота розважальних закладів досі можлива лише до 22.00.