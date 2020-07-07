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Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

Количество жертв COVID-19 увеличилось в Киеве (ИНФОГРАФИКА)

7 июл 2020, 10:26
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Коронавирус в Киеве диагностирован у 5 тыс. 665 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 63 киевлян, среди них четверо медиков. В больницы госпитализированы шесть человек.

Заболели 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет и 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у пяти детей 3−17 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки:

  • в Шевченковском районе — 15;
  • в Соломенском — 11;
  • в Днепровском районе — 10.

Коронавирус в Киеве. Графика: КГГА

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали сразу три летальных случая от коронавируса. За весь период пандемии в столице умерли 119 пациентов.


В то же время выздоровели за сутки 39 человек. В целом коронавирус удалось преодолеть 1 тыс. 848 киевлянам.

Напомним, ранее власти столицы решили снова ослабить карантин. С 6 июля в Киеве рестораны, заведения общественного питания, а также кинотеатры и театры могут снова работать после 22.00. В то же время проведение массовых мероприятий и работа развлекательных заведений до сих пор возможна только до 22.00.


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