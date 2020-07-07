Порошенко поздравил Путина — «слуга» цитировала пропагандистов Кремля на эфире, скриншот видео

https://racurs.ua/n140754-poroshenko-pozdravil-putina-sluga-citirovala-propagandistov-kremlya-na-efire-video.html

Ракурс

Скандал со «слугой народа» произошел после телеэфира на канале ICTV. Нардеп Ирина Верещук поссорилась с пятым президентом Петром Порошенко, отказываясь признавать, что цитировала во время ток-шоу пропагандистов Кремля.

Сначала нардеп фракции «Слуга народа» Верещук в прямом эфире «Свобода слова на ICTV» заявила, что Порошенко в 2014 году поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Впрочем, она отказалась назвать первоисточник информации. Его удалось установить только во время рекламной паузы.

Оказалось, что Верещук цитировала пресс-секретаря Путина Владимира Пескова. Именно это сообщение тогда распространили в основном пророссийские СМИ в Украине.

Впоследствии в сети появилось видео съемок вне эфира. Сначала Верещук проигнорировала протесты Порошенко и продолжила утвердительно озвучивать тезисы российской пропаганды, но впоследствии стала оправдываться перед Порошенко.

Ранее Верещук оказалась в центре скандала в Раде. Тогда в парламенте подрались ее однопартийцы Гео Лерос и Максим Бужанский. Бужанский набросился на Лероса после того, как тот начал нецензурно выражаться в адрес Верещук.