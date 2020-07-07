Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n140753-koronavirus-v-ukraine-diagnostirovali-uje-pochti-u-50-tys-chelovek-infografika.html

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В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 564 человек. Среди заболевших — 19 детей и 16 медицинских работников.

За 6 июля в Украине зафиксировали 21 летальный случай от COVID-19, а 490 больных преодолели коронавирус. Всего с начала эпидемии вирус обнаружили у 49 тыс. 607 человек. Уже выздоровели 22 тыс. 193 пациента, а 1 тыс. 283 человека умерли от осложнений. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

За последние сутки наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области — 114 заражений. На Закарпатье вчера COVID-19 подхватили 83 человека, а в Киеве — 63 новых пациента.

Напомним, в Минздраве заявляли, что коронавирус в Украине немного пошел на спад. Так, за 5 июля медики зафиксировали 543 новых случая инфицирования COVID-19.