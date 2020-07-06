Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140698-kolichestvo-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-v-ukraine-suschestvenno-snizilos-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Украине немного пошел на убыль. За последние сутки зафиксированы 543 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе заразились 40 медработников и 41 ребенок. Больше всего случаев выявили во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки госпитализированы 172 пациента, а 13 пациентов умерли от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли 1 тыс. 262 пациента.

За сутки излечились от недуга 327 пациентов, а с начала эпидемии выздоровели 21 тыс. 703 украинцев.

За весь период пандемии в Украине коронавирусом заболели 49 тыс. 43 человека, в том числе 3 тыс. 550 детей и 7 тыс. 30 медработников.

В мире от COVID-19 умерли 533 тыс. 780 человек, выздоровели 6 млн 161 тыс. 729 человек. Всего подтверждено 11 млн 419 тыс. 529 случаев заболевания. Лидером по количеству больных остаются США — 2 млн 888 тыс. 585 случаев.

Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:

Бразилии — 1 млн 603 тыс. 55 больных;

России — 680 тыс. 283 человек;

Индии — 673 тыс. 165 человек;

Перу — 302 тыс. 718 больных.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Украине было выявлено 823 новых случаев инфицирования.