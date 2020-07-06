Коронавирус пошел на спад в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n140698-kolichestvo-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-v-ukraine-suschestvenno-snizilos-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине немного пошел на убыль. За последние сутки зафиксированы 543 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе заразились 40 медработников и 41 ребенок. Больше всего случаев выявили во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.
Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки госпитализированы 172 пациента, а 13 пациентов умерли от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли 1 тыс. 262 пациента.
За сутки излечились от недуга 327 пациентов, а с начала эпидемии выздоровели 21 тыс. 703 украинцев.
За весь период пандемии в Украине коронавирусом заболели 49 тыс. 43 человека, в том числе 3 тыс. 550 детей и 7 тыс. 30 медработников.
В мире от COVID-19 умерли 533 тыс. 780 человек, выздоровели 6 млн 161 тыс. 729 человек. Всего подтверждено 11 млн 419 тыс. 529 случаев заболевания. Лидером по количеству больных остаются США — 2 млн 888 тыс. 585 случаев.
Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:
- Бразилии — 1 млн 603 тыс. 55 больных;
- России — 680 тыс. 283 человек;
- Индии — 673 тыс. 165 человек;
- Перу — 302 тыс. 718 больных.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Украине было выявлено 823 новых случаев инфицирования.