Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140698-kilkist-vypadkiv-infikuvannya-koronavirusom-v-ukrayini-istotno-znyzylasya-karta.html

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Коронавірус в Україні трохи пішов на спад. За останню добу зафіксовано 543 нових випадки інфікування COVID-19, зокрема заразилися 40 медпрацівників та 41 дитина. Найбільше випадків виявили у Львівській та Рівненській областях, а також у Києві.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу госпіталізовано 172 пацієнта, а 13 інфікованих померли від коронавірусу. Загалом від початку епідемії в Україні від коронавірусу померли 1 тис. 262 пацієнта.

За добу вилікувалися від недуги 327 пацієнтів, а від початку епідемії одужали 21 тис. 703 українців.

За весь період пандемії в Україні на коронавірус захворіли 49 тис. 43 особи, зокрема 3 тис. 550 дітей та 7 тис. 30 медпрацівників.

У світі від COVID-19 померли 533 тис. 780 осіб, видужали 6 млн 161 тис. 729 осіб. Загалом підтверджено 11 млн 419 тис. 529 випадків захворювання. Лідером за кількістю хворих залишаються США — 2 млн 888 тис. 585 випадків.

Також високий рівень захворюваності зафіксований у:

Бразилії — 1 млн 603 тис. 55 хворих;

Росії — 680 тис. 283 осіб;

Індії — 673 тис. 165 осіб;

Перу — 302 тис. 718 хворих.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Україні було виявлено 823 нових випадків інфікування.