Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n140753-koronavirus-v-ukrayini-diagnostuvaly-vje-mayje-u-50-tys-osib-infografika.html

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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 564 осіб. Серед хворих — 19 дітей та 16 медичних працівників.

За 6 липня в Україні зафіксували 21 летальний випадок від COVID-19, а 490 хворих подолали коронавірус. Загалом з початку епідемії вірус виявили у 49 тис. 607 осіб. Вже одужали 22 тис. 193 пацієнти, а 1 тис. 283 осіб померли від ускладнень. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість випадків інфікування зафіксована у Львівській області — 114 зараження. На Закарпатті вчора COVID-19 підхопили 83 особи, а в Києві — 63 нових пацієнти.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що коронавірус в Україні трохи пішов на спад. Так, за 5 липня медики зафіксували 543 нових випадки інфікування COVID-19.