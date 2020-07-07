Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Главком

Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче (КАРТА)

7 лип 2020, 09:29
999

Затори в Києві уранці 7 липня найбільше дошкуляють в районі мостів та на кількох важливих транспортних розв’язках.

Дані онлайн-сервісу Google Maps засвідчили, що у заторах в бік правого берега стоїть Північний міст і міст Метро, Набережне шосе. Ситуація на Дарницькому і Південному мостах трохи легша.

Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Google

Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Google

У заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Житомирська.

Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Google

На лівому березі важко проїхати по проспекті Романа Шухевича, вулиці Братиславській, проспекті Визволителів, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе і проспекті Миколи Бажана.


Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Google

Чималий трафік уранці вівторка і на бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянська і вулиці Січових Стрільців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿