Затори у Києві — де в столиці проїхати найважче, фото — Главком

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Ракурс

Затори в Києві уранці 7 липня найбільше дошкуляють в районі мостів та на кількох важливих транспортних розв’язках.

Дані онлайн-сервісу Google Maps засвідчили, що у заторах в бік правого берега стоїть Північний міст і міст Метро, Набережне шосе. Ситуація на Дарницькому і Південному мостах трохи легша.

У заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Житомирська.

На лівому березі важко проїхати по проспекті Романа Шухевича, вулиці Братиславській, проспекті Визволителів, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе і проспекті Миколи Бажана.

Чималий трафік уранці вівторка і на бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянська і вулиці Січових Стрільців.