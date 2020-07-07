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Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Главком

Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать (КАРТА)

7 июл 2020, 09:29
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Пробки в Киеве утром 7 июля донимают водителей в районе мостов и на нескольких важных транспортных развязках.

Данные онлайн-сервиса Google Maps показали, что в пробках в сторону правого берега стоит Северный мост и мост Метро, ​​Набережное шоссе. Ситуация на Дарницком и Южном мостах немного легче.

Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Google

Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Google

В пробках стоит проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, проспект Академика Глушкова, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана, улица Елены Телиги, улица Житомирская.

Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Google

На левом берегу трудно проехать по проспекту Романа Шухевича, улице Братиславской, проспекте Освободителей, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.


Плотный трафик утром во вторник и на бульваре Леси Украинки, улице Жилянской и улице Сечевых Стрельцов.

Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Google

Источник: Ракурс


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