Пробки в Киеве — где в столице трудно проехать, фото — Главком

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Пробки в Киеве утром 7 июля донимают водителей в районе мостов и на нескольких важных транспортных развязках.

Данные онлайн-сервиса Google Maps показали, что в пробках в сторону правого берега стоит Северный мост и мост Метро, ​​Набережное шоссе. Ситуация на Дарницком и Южном мостах немного легче.

В пробках стоит проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, проспект Академика Глушкова, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана, улица Елены Телиги, улица Житомирская.

На левом берегу трудно проехать по проспекту Романа Шухевича, улице Братиславской, проспекте Освободителей, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.

Плотный трафик утром во вторник и на бульваре Леси Украинки, улице Жилянской и улице Сечевых Стрельцов.