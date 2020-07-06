Пробки в Киеве испортили начало недели, фото — УП

https://racurs.ua/n140697-probki-v-kieve-isportili-nachalo-nedeli-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве вызвали неудобства для водителей утром 6 июля. В час пик традиционно сложная ситуация на всех мостовых переходах через Днепр.

Рабочая неделя началась в столице с масштабных заторов на столичных дорогах. Как свидетельствуют данные Google Maps, очень сложно по состоянию на 9.00 проехать по Северному мосту.

В этом районе пробка на левом берегу начинается еще с бульвара Перова. Южнее, возле моста Метро, остановился Броварской проспект, а перед мостом Патона затруднено движение на проспекте Соборности.

Вблизи Южного моста медленно движутся авто на проспекте Бажана.

Самые сильные пробки в Киеве утром 6 июля на проспекте Академика Заболотного, вблизи ипподрома, на проспекте Лобановского и перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Борщаговской.

В центре очень загружены утром проспект Победы в направлении центра, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, Набережное шоссе. Сложно проехать по улице Грушевского, Крещатику, Набережно-Крещатицкой улице.

«Ракурс» 3 июля сообщал, что столица пробками «закрыла» и прошлую неделю.