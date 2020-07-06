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Затори у Києві зіпсували початок тижня, фото — УП
Затори у Києві зіпсували початок тижня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n140697-zatory-u-kyievi-zipsuvaly-pochatok-tyjnya-karta.htmlРакурс
Затори у Києві спричинили незручності для водіїв уранці 6 липня. У годину пік традиційно складна ситуація на всіх мостових переходах через Дніпро.
Робочий тиждень розпочався у столиці із масштабних заторів на столичних дорогах.
Як свідчать дані Google Maps, найскладніше станом на 9.00 проїхати Північним мостом. У цьому районі затор починається ще з бульвару Перова. Південніше, поблизу мосту Метро, зупинився Броварський проспект, а перед мостом Патона ускладнено рух на проспекті Соборності.
Поблизу Південного мосту повільно рухаються авто на проспекті Бажана.
Найбільші затори у Києві вранці 6 липня на проспекті академіка Заболотного, поблизу іподрому, на проспекті Лобановського і перехресті вулиць Вадима Гетьмана і Борщагівської.
У центрі найбільш завантажені уранці проспект Перемоги у напрямку центру, бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, Набережне шосе. Складно проїхати по вулиці Грушевського, Хрещатику, Набережно-Хрещатицькій вулиці.
«Ракурс» 3 липня повідомляв, що столиця заторами «закрила» й минулий тиждень.
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