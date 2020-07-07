Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 7 июля ухудшится. Сегодня днем в западных областях ожидаются сильные ливни, а порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Грозы прогнозируют в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Также в отдельных районах прогнозируют сильные ливни, град и шквалы 15−22 м/с. Кроме того, в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также синоптики добавили, что из-за ожидаемых осадков на реках Карпатского региона будут проходить подъемы уровней воды. На реках бассейнов Прута и Сирета уровень воды может подняться на 0,2−0,7 м, а на реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области — на 0,2−1 м.

Подтопления отдельных приречных хозяйственных объектов и зданий возможны вблизи села Луки во Львовской области. Кроме того, при интенсивных ливнях может подняться уровень воды на реке Припять в створе поста Речица и на реке Выжевка в створе поста Старая Выжевка. Это грозит затоплением приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратновского и Старовыжевского районов Волынской области.

Напомним, синоптики обещали, что 7 июля в западных областях ожидаются дожди и похолодание. А в Запорожье и Херсоне сегодня ожидается невыносимая жара. Столбики термометров покажут 38° тепла по Цельсию.