Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 7 липня погіршиться. Сьогодні вдень у західних областях очікуються сильні зливи, а пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с.

Грози прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Також в окремих районах прогнозують сильні зливи, град та шквали 15−22 м/с. Крім того, у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також синоптики додали, що через очікувані опади на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води. На річках басейнів Прута та Сірету рівень води може піднятися на 0,2−0,7 м, а на рiчках басейну Днiстра в Iвано-Франкiвській області — на 0,2−1 м.

Підтоплення окремих прирiчкових господарських об'єктів та будiвель можливі поблизу села Луки в Львівській області. Крім того, при інтенсивних зливах може піднятися рівень води на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка. Це загрожуватиме затопленням присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 7 липня в західних областях очікуються дощі та похолодання. А в Запоріжжі та Херсоні сьогодні очікується нестерпна спека. Стовпчики термометрів покажуть 38° тепла за Цельсієм.