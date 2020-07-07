Можливість вторгнення Росії з Криму прокоментували в штабі ООС, фото — Главком

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Агресія Росії щодо України, яка може розпочатися із Криму, наразі малоймовірна. Командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв спростував заяву свого колеги з Військово-морських сил про загрозу російського вторгнення.

Керівник ООС вважає подібні заяви перебільшенням. Наєв розповів, що командувач флотом Олексій Неїжпапа «не має повної інформації» і зазначив, що «адмірал був нещодавно призначений на посаду».

Чисельність російських військ на кордоні постійно відстежується і поки не можна говорити про плани Кремля атакувати. Однак українська армія готова до різних сценаріїв, — заявив Наєв в ефірі телешоу «Свобода слова».



Раніше під час святкування Дня військово-морських сил України командувач флотом Олексій Неїжпапа повідомив про підготовку Росією повномасштабної конфронтації. Він побоюється, що Росія спробує захопити Херсонську область, щоб отримати доступ до Дніпра і направити воду до окупованого півострова.

У Кремлі ці слова назвали штучним нагнітанням ситуації і заявили, що «українську армію чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію з РФ».