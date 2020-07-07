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ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків

7 лип 2020, 08:25
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В окупованому Криму ФСБ РФ та інші російські силовики 7 липня провели нічні обшуки в помешканнях кримських татар. У чотирьох районах Криму одночасно з четвертої години ранку розпочалися слідчі дії.

На гарячу лінію правозахисників з «Кримської солідарності» зателефонували регіональні активісти громадського об'єднання, які й повідомили про обшуки.

ФСБ вдерлася за трьома адресами в Бахчисарайському районі (село Залізничне), в селах Білокам’янка і Севастянівка у Червоногвардійському районі АРК, селищі Октябрьское, в Алушті і селищі Курци Сімферопольського району.

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

Обшуки в Криму провели співробітники центру «Е» ФСБ Криму, «Беркуту» — спецпідрозділу Росгвардіі та ОМОНу — спеціального поліцейського підрозділу, який залучається для забезпечення охорони громадського порядку.

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

Окупанти вдерлися до будинків Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Дилявера Меметова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова та Вадима Бектемирова.

Кількох з цих кримських татар ФСБ вже відвезла до свого управління в Сімферополі. Більшість із затриманих — активісти правозахисного руху, які часто відвідували судові засідання так званих кримських російських судів у справах проти кримських татар.

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність


ФСБ вдерлаося до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

ФСБ вдерлася до кримських татар — фото і відео нічних обшуків, фото — Кримська солідарність

Джерело: Ракурс


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