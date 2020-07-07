ФСБ провела ночные обыски у крымских татар, фото — Крымская солидарность

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В оккупированном Крыму ФСБ РФ и другие российские силовики 7 июля провели ночные обыски в домах крымских татар. В четырех районах Крыма одновременно в четыре часа утра начались следственные действия.

На горячую линию правозащитников «Крымской солидарности» позвонили региональные активисты общественного объединения и сообщили об обысках.

ФСБ ворвалась по трем адресам в Бахчисарайском районе (село Железнодорожное), в селах Белокаменка и Севастьяновка в Красногвардейском районе АРК, поселке Октябрьское, в Алуште и поселке Курцы Симферопольского района.

Обыски в Крыму провели сотрудники центра «Э» ФСБ Крыма, «Беркута» — спецподразделения Росгвардии и ОМОНа — специального полицейского подразделения, которое привлекается для обеспечения охраны общественного порядка.

Оккупанты ворвались в дома Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Дилявера Меметова, Алима Суфьянова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова.

Нескольких из этих крымских татар ФСБ уже увезла в свое управление в Симферополе. Большинство из задержанных — активисты правозащитного движения, которые часто посещали судебные заседания в так называемых крымских российских судах по делам против крымских татар.