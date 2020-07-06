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Ракурс
7 июля — Рождество Иоанна Крестителя и праздник Купала

Рождество Иоанна Крестителя и праздник Купала отмечают 7 июля

6 июл 2020, 23:10
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7 июля украинцы празднуют Рождество Иоанна Крестителя по церковному календарю, а по народному — один из самых любимых летних праздников — Иван Купала или Купальскую ночь.

Во вторник, 7 июля, в календаре международных, национальных и всеукраинских дат также указаны:

  • День работника природно-заповедного дела Украины,

  • День войск Противовоздушной обороны Украины,

  • Международный день шоколада.

Согласно церковному календарю, один из самых значимых праздников в году — Рождество Иоанна Предтечи (полное название — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна).

Именины 7 июля празднуют Иван, Антон, Никита, Яков.

Праздник Иван Купала и Рождество Иоанна Крестителя — это не один и тот же праздник, объясняют в Православной церкви Украины. Эти два праздника отличаются как по происхождению, так и по содержанию и способу празднования.

По версии церкви, гуляния в ночь на 7 июля связаны с языческим «божеством любви и продолжения рода» — Купала. Впервые Купало упоминается в Густынской летописи XVII века — историки предполагают, что имя этого «божества» появилось в результате недоразумения: летописец из Густынского монастыря, описывая игрища с купаниями, отождествил способ гуляний с названием «божества».

Праздник Ивана Купала сопровождается:

  • Купаниями;

  • Гаданиями на воске;

  • Травяными гаданиями;

  • Гаданиями на венках.

Кроме этого, в дохристианские времена Иван Купала — ритуальный праздник, связанный с астрономическим явлением — летним солнцестоянием, когда был самый длинный день и самая короткая ночь в году. Язычники поклонялись солнцу и проводили различные обряды «очищения» огнем и водой для хорошего урожая и благополучия. Отмечается, что празднование ранее отмечали 23−24 июня, но с введением григорианского календаря и после перехода на новый стиль «праздник Купала» стали отмечать 6−7 июля.

Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня — большой праздник для христиан, который приходится на Петров пост.

7 июля — народные приметы

  • До Купала дети просят дождя, а после Купала он сам пойдет.

  • Пчела говорит: «Корми меня до Ивана — я сделаю из тебя пана».

  • Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.


  • Купальская ночь звездная — родят грибы.

Источник: Ракурс


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