7 липня – Різдво Івана Хрестителя та свято Івана Купала

https://racurs.ua/ua/n140748-rizdvo-ivana-hrestytelya-ta-svyato-ivana-kupala-vidznachaut-7-lypnya.html

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7 липня українці святкують Різдво Івана Хрестителя за церковним календарем, а за народним — одне з найулюбленіших літніх свят — Івана Купала.

У вівторок, 7 липня, в календарі міжнародних, національних та всеукраїнських дат також вказано:

День працівника природно-заповідної справи України,

День військ Протиповітряної оборони України,

Міжнародний день шоколаду.

За церковним календарем, одне з найбільших свят у році — Різдво Івана Предтечі (повна назва — Різдво чесного славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана).

Іменини 7 липня святкують Іван, Антон, Микита, Яків.

Свято Івана Купала та Різдво Іоана Хрестителя — це не одне і те саме свято, пояснюють у Православній церкві України. Ці два свята різняться за змістом, часом, способом відзначення та походженням.

За версією церкви, гуляння в ніч на 7 липня пов’язані з язичницьким «божеством кохання та продовження роду» — Купалом. Вперше Купало згадується в Густинському літописі XVII століття — за припущенням істориків, ім’я цього «божества» з’явилося внаслідок непорозуміння: літописець з Густинського монастиря, описуючи ігрища з купаннями, ототожнив спосіб гулянь з назвою «божества».

Свято Івана Купала супроводжується:

Купаннями;

Гаданнями на воску;

Трав’яними гаданнями;

Гаданнями на вінках.

Окрім цього, у дохристиянські часи Івана Купала — це було ритуальне свято, пов’язане з астрономічним явищем — літнім сонцестоянням, коли був найдовший день і найкоротша ніч у році. Язичники поклонялися сонцю та проводили різноманітні обряди «очищення» вогнем і водою задля хорошого врожаю та добробуту. Зазначається, що святкування раніше відзначали 23−24 червня, але з запровадженням григоріанського календаря та після переходу на новий стиль «свято Купала» стали відзначати 6−7 липня.

Водночас Різдво Іоана Предтечі, Хрестителя Господнього — велике свято для християн, яке припадає на Петрів піст.

7 липня — народні прикмети