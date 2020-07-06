Том Генкс розповів, як переміг коронавірус — новини шоу-бізнесу

https://racurs.ua/ua/n140747-tom-genks-podilyvsya-dosvidom-peremogy-nad-koronavirusom.html

Ракурс

Том Генкс поділився досвідом перемоги над коронавірусною інфекцією. Голлівудський актор повідомив, що хворіє на діабет другого типу і має стент в серці.

63-річний актор разом з дружиною Ритою Вілсон заразилися COVID-19 на початку березня під час перебування на зйомках в Австралії. Обох акторів госпіталізували на кілька днів, а потім вони перебували на карантині. Пізніше пара повернулася додому в Лос-Анджелес і продовжила самоізоляцію, повідомляє Daily Mail.

Генкс зазначив, що переживав через наявність хронічного захворювання.

Коли ми були в лікарні, я сказав: мені 63 роки, у мене діабет 2 типу та стент у серці. Я важкий випадок?, — розповідає актор.

За його словами, до тих пір, поки температура тіла не підвищилися і не почало розвиватися щось схоже на пневмонію, ніхто не хвилювався. Він наголосив, що вони разом з Ритою Вілсон хворіли приблизно два тижні.

У нас були дуже різні реакції на коронавірус. Моя дружина втратила смак і нюх, у неї була сильна нудота і набагато вища температура, аніж у мене. У мене ж були сильні болі в тілі, ломота і постійна втома. Я не міг зосередитися, — зазначив Генкс.

Актор також розкритикував тих, хто не носить захисних масок. Він переконаний, що маски, дистанція і миття рук здатні подолати пандемію.

Насправді всім потрібно зробити лише три речі: одягнути маску, дотримуватися дистанції і мити руки. Я знаю, що в суспільстві це було політизоване, але я не розумію. Я не розумію, як хтось може тупнути ногою і сказати: Я не зобов’язаний виконати свою частину (зобов'язань, — ред.), — зазначив Генкс.

Як раніше писав «Ракурс», Генкс і Вілсон заразилися коронавірусом під час зйомок в Австралії. Актор відчув себе погано і вирішив пройти тест на коронавірус. Результат тесту виявився позитивним.