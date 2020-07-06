Як проїхати транзитом через Угорщину, пояснило МЗС — в’їзд в ЄС

https://racurs.ua/ua/n140746-yak-proyihaty-tranzytom-cherez-ugorschynu-mzs-poyasnylo-ukrayincyam.html

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Як проїхати транзитом через Угорщину, пояснило посольство України. У роз’ясненні дипломатичного відомства вказано, що станом на сьогодні громадяни України можуть перетнути транзитом територію Угорщини і не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються додому автотранспортом.

Також транзит дозволений, якщо у людини є документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідка на проживання, віза на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни. Про це інформує посольство України у Фейсбук.

Окрім цього, транзит Угорщиною дозволений для осіб, котрі відповідають всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів, а також тих, хто пройде тест на COVID-19 та не має симптомів інфекції.

Також наразі дозволу на транзит не потребують особи, які прямують до європейської держави, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію без дозвільних документів, наприклад за наявності лише біометричного паспорта.

У таких випадках для транзиту Угорщиною необхідно показати на кордоні біометричний паспорт або візу, медичну страховку, яка діє на території ЄС, фінансове забезпечення, документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення (бронювання готелю, апартаментів тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн, таких як Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина.

В усіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит, заповнивши електронну заявку, доступну за посиланням або наступним посиланням.

Водночас, зважаючи на постійні зміни в ситуації навколо поширення коронавірусу, посольство рекомендує отримати дозвіл угорської поліції, незважаючи на наявні документи та країну призначення.

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску «Тиса» та «Лужанка».