Как проехать транзитом через Венгрию, объяснил МИД — въезд в ЕС

https://racurs.ua/n140746-kak-proehat-tranzitom-cherez-vengriu-mid-obyasnil-ukraincam.html

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Как проехать транзитом через Венгрию, объяснило посольство Украины. В разъяснении дипломатического ведомства указано, что на сегодня граждане Украины могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются домой автотранспортом.

Также транзит разрешен, если у человека есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны. Об этом сообщает посольство Украины в Фейсбук.

Кроме этого, транзит через территорию Венгрии разрешен для лиц, которые отвечают всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ, а также тем, кто пройдет тест на COVID-19 и не имеет симптомов инфекции.

Также пока в разрешении на транзит не нуждаются лица, следующие к европейскому государству, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.

В таких случаях для транзита Венгрией необходимо показать на границе биометрический паспорт или визу, медицинскую страховку, которая действует на территории ЕС, финансовое обеспечение, документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля, апартаментов и т. п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по ссылке или следующей ссылке.

В то же время, учитывая постоянные изменения в ситуации вокруг распространения коронавируса, посольство рекомендует получить разрешение венгерской полиции, несмотря на имеющиеся документы.

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска «Тиса» и «Лужанка».