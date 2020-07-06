Lamborghini за 15 млн грн зарегистрировали на Ровенщине, появились фото — новости авто

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Ракурс

Lamborghini (Ламборгини) стоимостью 15 млн грн зарегистрировали в Ровенской области. Элитный суперкар итальянского производителя спортивных автомобилей имеет двигатель объемом 6,5 л.

Под капотом красавец-двигатель объемом 6,5 л. Авто разгоняется до 100 км/ч менее чем за три секунды. В мире таких итальянских красавиц около тысячи экземпляров, — сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации главного сервисного центра МВД в Ровенской области, стоимость авто — почти 15 млн грн.

Напомним, в прошлом году Lamborghini представила концепт-арт нового автомобиля Huracan Sterrato, что с итальянского переводится как «грунтовая дорога». Под капот автомобиля поместили атмосферный двигатель V10 объемом 5,2 л, который способен выдавать 640 л. с. Бортовые системы авто регулируются блоком Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, получившем специальные калибровки для езды в условиях сложной проходимости.