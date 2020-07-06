Масштабные наводнения в Японии попали на видео — новости Японии

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Наводнения в Японии унесли жизни как минимум 34 человек. Южные регионы страны страдают от сильных дождей и оползней, две префектуры на острове Кюсю буквально оказались под водой. Сейчас в Японии действует пятый, самый высокий уровень опасности.

Подтверждена смерть 18 человек, еще 16 человек, в том числе из дома престарелых, были признаны мертвыми. 14 пропали без вести, — говорится в сообщении Associated Press.

Всего свыше 200 тыс. жителей префектуры Кумамото были вынуждены эвакуироваться. Однако из-за необязательной эвакуации многие жители остались дома в ловушке, опасаясь заразиться коронавирусом.

По словам чиновников, несмотря на пандемию коронавируса приюты были оборудованы должным образом. К спасательной операции в Кумамото власть привлекла более 40 тыс. военных, пожарных, полицейских и работников береговой охраны. Однако в некоторые районы спасатели добраться не могут.

Также, как сообщают СМИ, в Китае плотина «Три ущелья», являющаяся одной из крупнейших в мире электростанций, может прорваться из-за сильных ливней, которые продолжаются уже около месяца. В городе Ичан провинции Хубэй, расположенном рядом с плотиной, 29 июня стало известно об аварийном сбросе воды, в результате чего водохранилище приняло 40 тыс. куб. м. воды. В случае прорыва конструкции около 20 млн граждан, проживающих ниже по течению, могут оказаться в опасности.