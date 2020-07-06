Босой Лукашенко «разул» журналиста, появилось видео — новости Беларуси

https://racurs.ua/n140743-stalo-izvestno-pochemu-lukashenko-prishel-na-intervu-bosikom-video.html

Ракурс

Александр Лукашенко пришел на интервью без обуви. Этот кадр попал в пропагандистский фильм о представителях СМИ, которые работают с президентом Беларуси. Лукашенко также объяснил, почему в своем офисе ходит босиком.

Все интервью и журналист, и лидер соседней страны, провели без обуви. Об этом говорится в фильме, обнародованном на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что Лукашенко объяснил это уважением к труду уборщиц.

Уважая труд уборщиц, я босиком хожу, — сказал белорусский лидер, выходя из лифта.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. Лукашенко четверть века руководит страной. В мае-июне в стране прошли акции протеста.

Ранее Лукашенко также заявил о победе над коронавирусом в стране.