Босой Лукашенко «разул» журналиста, появилось видео — новости Беларуси

Босой Лукашенко «разул» журналиста, появилось видеоhttps://racurs.ua/n140743-stalo-izvestno-pochemu-lukashenko-prishel-na-intervu-bosikom-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко пришел на интервью без обуви. Этот кадр попал в пропагандистский фильм о представителях СМИ, которые работают с президентом Беларуси. Лукашенко также объяснил, почему в своем офисе ходит босиком.
Все интервью и журналист, и лидер соседней страны, провели без обуви. Об этом говорится в фильме, обнародованном на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».
Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что Лукашенко объяснил это уважением к труду уборщиц.
Уважая труд уборщиц, я босиком хожу, — сказал белорусский лидер, выходя из лифта.
Напомним, что 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. Лукашенко четверть века руководит страной. В мае-июне в стране прошли акции протеста.
Ранее Лукашенко также заявил о победе над коронавирусом в стране.