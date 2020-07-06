Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Босий Лукашенко «роззув» журналіста, з’явилося відео — новини Білорусі

Босий Лукашенко «роззув» журналіста, з’явилося відео

6 лип 2020, 20:31
999

Олександр Лукашенко прийшов на інтерв’ю без взуття. Цей кадр потрапив в пропагандистський фільм про представників ЗМІ, які працюють з президентом Білорусі. Лукашенко також пояснив, чому у своєму офісі ходить босоніж.

Впродовж інтерв’ю і журналіст, і лідер сусідньої країни, були без взуття. Це вказано у фільмі, оприлюдненому на YouTube-каналі «АТН: новини Білорусі та світу».

Журналіст Андрій Кривошеєв розповів, що Лукашенко пояснив свій вчинок повагою до праці прибиральниць.

Поважаю працю прибиральниць і босоніж ходжу, — сказав білоруський лідер, виходячи з ліфта.


Нагадаємо, що 9 серпня у Білорусі відбудуться президентські вибори. Лукашенко чверть століття керує країною. У травні-червні в Білорусі відбулися акції протесту.

Раніше Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в країні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿