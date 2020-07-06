Босий Лукашенко «роззув» журналіста, з’явилося відео — новини Білорусі

https://racurs.ua/ua/n140743-stalo-vidomo-chomu-lukashenko-pryyshov-bosonij-na-interv-u-video.html

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Олександр Лукашенко прийшов на інтерв’ю без взуття. Цей кадр потрапив в пропагандистський фільм про представників ЗМІ, які працюють з президентом Білорусі. Лукашенко також пояснив, чому у своєму офісі ходить босоніж.

Впродовж інтерв’ю і журналіст, і лідер сусідньої країни, були без взуття. Це вказано у фільмі, оприлюдненому на YouTube-каналі «АТН: новини Білорусі та світу».

Журналіст Андрій Кривошеєв розповів, що Лукашенко пояснив свій вчинок повагою до праці прибиральниць.

Поважаю працю прибиральниць і босоніж ходжу, — сказав білоруський лідер, виходячи з ліфта.

Нагадаємо, що 9 серпня у Білорусі відбудуться президентські вибори. Лукашенко чверть століття керує країною. У травні-червні в Білорусі відбулися акції протесту.

Раніше Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в країні.