Названы суммы выплат пострадавшим от паводка на Западной Украине — компенсации

https://racurs.ua/n140615-razmer-kompensaciy-postradavshim-ot-navodneniy-v-karpatah-ustanovil-kabmin.html

Ракурс

Компенсации пострадавшим от наводнений на Западной Украине установил Кабинет министров. Премьер Денис Шмыгаль во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде назвал суммы выплат, которые получат семьи из разрушенных непогодой населенных пунктов.

Помощь в размере 200 тыс. грн получат семьи погибших от паводков, а владельцы разрушенных жилых домов могут рассчитывать на 300 тыс. грн помощи от государства.

Семьям на капитальный ремонт предоставят по 50 тыс. грн. На возмещение потерь в поврежденных жилых домах — 20 тыс. грн, — рассказал Шмыгаль.

По его словам, наводнения в Карпатах разрушили четыре дома.

После паводка на Западной Украине в Раде планируют переложить решение подобных проблем на местные власти. По словам нардепа от «Слуги народа» Зиновия Андрийовича, проведение руслорегулирующих работ хотят поручить местным советам, поскольку скопление воды в руслах стало одной из главных причин наводнения. Политик утверждает, что местный экологический налог планируется увеличить до 80% (сейчас он составляет 55%). Андрийович отметил, выделенных Кабмином 700 млн грн на поддержку пострадавших регионов недостаточно, ведь только на восстановление Ивано-Франковской области нужно порядка 2,5 млрд грн.

Напомним, в Украине сильные ливни и мощные порывы ветра уже привели к разрушениям и подтоплениям на территории восьми областей.