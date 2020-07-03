Названо суми виплат потерпілим від повеней на Західній Україні — компенсації

https://racurs.ua/ua/n140615-rozmir-kompensaciy-poterpilym-vid-poveney-u-karpatah-vyznachyv-kabmin.html

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Компенсації потерпілим від повеней на Західній Україні встановив Кабінет міністрів. Прем'єр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді озвучив суми виплат, які отримають родини зі зруйнованих негодою населених пунктів.

Допомогу у розмірі 200 тис. грн отримають родини загиблих від паводків, а власники зруйнованих житлових будинків можуть розраховувати на 300 тис. грн допомоги від держави.

Сім’ям на капітальний ремонт нададуть по 50 тис. грн. На відшкодування втрат пошкоджених житлових будинків — 20 тис. грн, — розповів Шмигаль.

За його словами, повені у Карпатах зруйнували чотири будинки.

Після паводку на Західній Україні у Раді планують перекласти вирішення подібних проблем на місцеву владу. За словами нардепа від «Слуги народу» Зіновія Андрійовича, проведення руслорегулюючих робіт хочуть доручити місцевим радам, оскільки скупчення води в руслах стало однією з головних причин повені. Політик стверджує, що місцевий екологічний податок планується збільшити до 80% (зараз він становить 55%). Андрійович зазначив, що виділених Кабміном 700 млн грн на підтримку постраждалих регіонів недостатньо, адже лише на відновлення Івано-Франківської області потрібно близько 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні сильні зливи та потужні пориви вітру вже призвели до руйнувань і підтоплень на території восьми областей.