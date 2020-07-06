Наслідки масштабних повеней у Японії потрапили на відео — новини Японії / Фото: АР

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Повені у Японії забрали життя щонайменше 34 осіб. Південні регіони країни страждають від сильних дощів та зсувів ґрунту, дві префектури на острові Кюсю буквально опинилися під водою. Нині у Японії діє п’ятий, найвищий рівень небезпеки.

Підтверджена смерть 18 осіб, ще 16 осіб, зокрема з будинку для літніх людей, було визнано мертвими. 14 зникли безвісти, — йдеться в повідомленні Associated Press.

Всього понад 200 тис. мешканців префектури Кумамото були змушені евакуюватися. Однак через необов’язковість евакуації багато жителів залишилися вдома у пастці, побоюючись інфікуватися коронавірусом.

За словами чиновників, попри пандемію коронавірусу притулки належним чином обладнані перегородками та іншими заходами безпеки. До рятувальної операції в Кумамото влада залучила понад 40 тис. військовиків, пожежників, поліцейських і працівників берегової охорони. Утім до віддалених районів рятувальники дістатися не можуть.

Також, як повідомляють ЗМІ, в Китаї гребля «Три ущелини», що є однією з найбільших у світі електростанцій, може прорватися через сильні зливи, які тривають уже близько місяця. У місті Ічан провінції Хубей, розташованому поруч з греблею, 29 червня стало відомо про аварійне скидання води, внаслідок чого водосховище прийняло 40 тис. куб. м. води. У разі прориву конструкції близько 20 млн громадян, які проживають нижче за течією, можуть опинитися в небезпеці.