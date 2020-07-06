Lamborghini за 15 млн грн зареєстрували на Рівненщині, з’явилися фото — новини авто

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Lamborghini (Ламборгині) вартістю 15 млн грн зареєстрували у Рівненській області. Елітний суперкар італійського виробника спортивних автомобілів має двигун об'ємом 6,5 л.

Під капотом красень-двигун об'ємом 6,5 літрів. Авто розганяється до 100 км/г менше ніж за три секунди. У світі таких італійських красунь близько тисячі екземплярів, — повідомила прес-служба МВС.

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС у Рівненській області, вартість авто — майже 15 млн грн.

Нагадаємо, торік Lamborghini представила концепт-арт нового автомобіля Huracan Sterrato, що з італійської перекладається як «ґрунтова дорога». Під капот автомобіля помістили атмосферний двигун V10 об'ємом 5,2 л, який здатний видавати 640 к. с. Бортові системи автомобіля регулюються блоком Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, який отримав спеціальні калібрування для їзди в умовах складної прохідності.