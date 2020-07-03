Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії — новини шоу-бізнесу

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Ракурс

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії коронавірусу — у четвер 45-річна голлівудська акторка разом зі своєю дочкою Вів'єн відвідали кілька крамниць у передмісті Лос-Анджелеса Лос-Фелізі.

Джолі та її 11-річна дочка були у захисних масках та рукавичках. Папараці зафіксували Анджеліну під час шопінгу. Зокрема, Джолі та Вів'єн побували у зоомагазині, де зробили покупки для домашніх тварин. Кадри, на яких зображена Джолі, швидко розлетілися у таблоїдах. Про появу Джолі повідомило Daily Mail.

Акторка вийшла у світ у легкій білій сукні з мереживом. Також вона одягнула на обличчя захисну маску сірого кольору, а на руки — блакитні гумові рукавички.

Раніше «Ракурс» також писав, що герцогиня Кембриджська після карантину відвідала дитячий хоспіс Nook у Норфолку. Дружина принца Вільяма разом із співробітниками хоспісу та батьками дітей висадила дерева.