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Ракурс
Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії — новини шоу-бізнесу

Анджеліна Джолі у масці та рукавичках вперше за час пандемії вийшла у світ (ФОТО)

3 лип 2020, 17:15
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Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії коронавірусу — у четвер 45-річна голлівудська акторка разом зі своєю дочкою Вів'єн відвідали кілька крамниць у передмісті Лос-Анджелеса Лос-Фелізі.

Джолі та її 11-річна дочка були у захисних масках та рукавичках. Папараці зафіксували Анджеліну під час шопінгу. Зокрема, Джолі та Вів'єн побували у зоомагазині, де зробили покупки для домашніх тварин. Кадри, на яких зображена Джолі, швидко розлетілися у таблоїдах. Про появу Джолі повідомило Daily Mail.

Акторка вийшла у світ у легкій білій сукні з мереживом. Також вона одягнула на обличчя захисну маску сірого кольору, а на руки — блакитні гумові рукавички.

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail


Анджеліна Джолі вперше з’явилася на публіці за час пандемії / Фото: dailymail

Раніше «Ракурс» також писав, що герцогиня Кембриджська після карантину відвідала дитячий хоспіс Nook у Норфолку. Дружина принца Вільяма разом із співробітниками хоспісу та батьками дітей висадила дерева.


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