Прокурорам злили відповіді для іспитів — новини переатестації, фото — С. Миткалик

https://racurs.ua/ua/n140633-prokuroram-zlyly-vidpovidi-dlya-pereatestaciyi-dokument.html

Ракурс

Переатестація регіональних прокурорів відбулася із порушеннями. Підозрюють, що учасники процесу могли завчасно ознайомитися із відповідями на завдання.

Під час переатестації прокурори показали блискучі знання і майже 100%-у правильність та схожість у відповідях. Про це заявили члени кадрових комісій у заяві на адресу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Члени комісій відшукали в інтернеті посилання на файл Google-диску, на якому й були розміщені завдання і відповіді для першого туру переатестації регіональних прокурорів.

Електронна пошта може належати одному з прокурорів, що проходить атестацію, вважає один із учасників кадрової комісії Сергій Миткалик. У Фейсбук він розповів, що сумніви під час іспиту з’явилися тоді, коли «майже всі прокурори склали практичні завдання правильно».

Інформація про можливий злив конфіденційної інформації підтвердилася. Утім, встановити кількість осіб, які могли б скористатися підказкою, встановити неможливо.

Члени кадрових комісій у листі вимагають провести службову перевірку і встановити, як відповіді могли потрапити до прокурорів.

Раніше на сайті Офісу генпрокурора публікували тільки приблизний зразок завдань.

1 липня Офіс генпрокурора розпочав співбесіди щодо оцінки професійної компетентності, етики і доброчесності співробітників регіональних прокуратур. Перевірка складається із написання практичних завдань і співбесіди.

Раніше в Офісі генпрокурора звільнили сотні прокурорів, які відмовилися від переатестації. Після першого етапу цієї перевірки знань і навичок відсіяли третину прокурорів.