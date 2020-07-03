Юрій Терентьєв, фото: «TK Media»

https://racurs.ua/ua/n140632-golovu-antymonopolnogo-komitetu-rada-vidpravyla-u-vidstavku.html

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Юрія Терентьєва Верховна Рада відправила у відставку з посади голови Антимонопольного комітету України.

За відповідне рішення під час сьогоднішнього засідання парламенту проголосували 226 народних обранців.

Кілька днів тому Терентьєв подав заяву про відставку. Проте 2 липня він написав заяву на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. У цій заяві він просив не розглядати його заяву про відставку та не включати її до порядку денного Ради.

Втім, попри наявність цієї заяви, питання про відставку Терентьєва було розглянуте на парламентському комітеті з економічної політики та включене до порядку денного сьогоднішньої сесії.

Терентьєв згодом у своєму Фейсбуці повідомив, що відкликав свою другу заяву, щоб Рада «ухвалила те рішення, яке вважає справедливим».

Терентьєв очолив Антимонопольний комітет у травні 2015 року.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також відправила у відставку очільника Нацбанку Якова Смолія.