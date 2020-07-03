Юрий Терентьев, фото: «TK Media»

https://racurs.ua/n140632-glavu-antimonopolnogo-komiteta-rada-otpravila-v-otstavku.html

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Юрия Терентьева Верховная Рада отправила в отставку с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение во время сегодняшнего заседания парламента проголосовали 226 народных избранников.

Несколько дней назад Терентьев подал заявление об отставке. Однако 2 июля он написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об отставке. В этом заявлении он просил не рассматривать его заявление об отставке и не включать его в повестку дня Рады.

Впрочем, несмотря на наличие этого заявления, вопрос об отставке Терентьева был рассмотрен на парламентском комитете по экономической политике и включен в повестку дня сегодняшней сессии.

Терентьев впоследствии в своем Фейсбуке сообщил, что отозвал свое второе заявление, чтобы Рада «приняла то решение, которое считает справедливым».

Терентьев возглавил Антимонопольный комитет в мае 2015 года.

Напомним, Верховная Рада сегодня также отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия.