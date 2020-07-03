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Ракурс
Юрий Терентьев, фото: «TK Media»

Главу Антимонопольного комитета Рада отправила в отставку

3 июл 2020, 16:54
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Юрия Терентьева Верховная Рада отправила в отставку с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение во время сегодняшнего заседания парламента проголосовали 226 народных избранников.

Результаты голосования за отставку Терентьева, скриншот видео

Несколько дней назад Терентьев подал заявление об отставке. Однако 2 июля он написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об отставке. В этом заявлении он просил не рассматривать его заявление об отставке и не включать его в повестку дня Рады.

Впрочем, несмотря на наличие этого заявления, вопрос об отставке Терентьева был рассмотрен на парламентском комитете по экономической политике и включен в повестку дня сегодняшней сессии.

Терентьев впоследствии в своем Фейсбуке сообщил, что отозвал свое второе заявление, чтобы Рада «приняла то решение, которое считает справедливым».


Терентьев возглавил Антимонопольный комитет в мае 2015 года.

Напомним, Верховная Рада сегодня также отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия.

Источник: Ракурс


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