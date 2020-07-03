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Юрий Терентьев, фото: «TK Media»
Главу Антимонопольного комитета Рада отправила в отставкуhttps://racurs.ua/n140632-glavu-antimonopolnogo-komiteta-rada-otpravila-v-otstavku.htmlРакурс
Юрия Терентьева Верховная Рада отправила в отставку с должности главы Антимонопольного комитета Украины.
За соответствующее решение во время сегодняшнего заседания парламента проголосовали 226 народных избранников.
Несколько дней назад Терентьев подал заявление об отставке. Однако 2 июля он написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об отставке. В этом заявлении он просил не рассматривать его заявление об отставке и не включать его в повестку дня Рады.
Впрочем, несмотря на наличие этого заявления, вопрос об отставке Терентьева был рассмотрен на парламентском комитете по экономической политике и включен в повестку дня сегодняшней сессии.
Терентьев впоследствии в своем Фейсбуке сообщил, что отозвал свое второе заявление, чтобы Рада «приняла то решение, которое считает справедливым».
Терентьев возглавил Антимонопольный комитет в мае 2015 года.
Напомним, Верховная Рада сегодня также отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия.
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